روایت رئیس سابق نظام پزشکی از تصویب تعرفه ها/مخالف بودیم

دکتر علی رضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: موضوع تعرفه های پزشکی بر می گردد به اسفند ۹۵ که سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی، ویرایش کتاب ارزش گذاری خدمات سلامت را موکول به اخذ نظرات انجمن های تخصصی کرده بود و از همین رو، ما با تعرفه های مصوب مخالف بودیم.

وی ادامه داد: وقتی مصوبه تعرفه ها به دولت رفت، بنده با نامه نگاری هایی که انجام دادم، نکاتی را پیرامون روند تصویب تعرفه ها بدون اخذ نظرات انجمن ها، عنوان کردم.

زالی افزود: بنده در این نامه نگاری ها تاکید کردم هر گونه فرایندی که منجر به تقلیل هزینه ها و تعرفه ها بشود، سازمان نظام پزشکی با آن موافقت ندارد و از همین رو، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نامه ای به آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشتم و گفتم که چنین تصمیمی می تواند بازتاب های سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته و باعث سلب اعتماد جامعه پزشکی شود.

رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه پیشنهاد مشخص ما در همان زمان، ترجمه کتاب ارزشگذاری خدمات سلامت بر اساس ویرایش سال ۲۰۱۶ بود، تصریح کرد: ما عنوان کردیم که ترجمه کتاب بر اساس سال ۲۰۱۶، به عنوان فصل الخطاب تعیین تعرفه ها پذیرفته شود و قرار بود بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، یک همگرایی اتفاق بیافتد.

زالی ادامه داد: ما معتقدیم با ویرایش سال ۲۰۱۶، به عدالت بین رشته ای نزدیک تر خواهیم شد و شاهد وفاق و همگرایی تکنیکی در تعیین ارزشگذاری خدمات پزشکی خواهیم بود.

به گفته وی، آخرین ترجمه کتاب تعرفه ها مربوط به سال ۱۳۸۴ بوده و می بایست مجددا ترجمه شود.

زالی افزود: بنده همان زمان در پی نوشت مصوبه تعرفه ها که مستندات آن موجود است، عنوان کردم که نظرات انجمن های بیهوشی، داخلی، آزمایشگاه ها، رادیولوژی و اطفال، در این زمینه باید اخذ شود. ولی آنچه مصوب شده است، مغایر با خواسته سازمان نظام پزشکی است.

وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی در این مسیر، تاکید کرد: متاسفانه هر کدام از ما در شورای عالی بیمه تنها یک رای داریم.

به گزارش مهر، دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اعتراض متخصصین بیهوشی به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه این رشته، عنوان کرده است که اگر امضای دکتر زالی پای برگه مصوبه تعرفه ها نباشد، برای ما قابل قبول نخواهد بود.