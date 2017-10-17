به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر سه شنبه در ستاد اربعین حسینی شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: امسال در راستای خدمت به زائران اربعین حسینی در شهرستان اسدآباد ۵ موکب در مسیر رفت و برگشت پیش بینی شده است.

وی افزود: شهرستان اسدآباد باید آمادگی اسکان ۵ هزار زائر حسینی را داشته باشد که تامین امنیت این زائران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار شهرستان اسدآباد تاکید کرد: موکب های اسدآباد از ١٠ آذر ماه فعالیت خود را آغاز و به مدت ١٣ روز برای ارائه خدمات به زائران برپا خواهند بود.

وی به خدمات ارائه شده در موکب ها اشاره و عنوان کرد: روزانه ١۵٠ هزار نفر وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان وعده در موکب ها توزیع خواهد شد.

افشاری بیان کرد: استفاده از ظرفیت روحانیون در ایستگاه های صلواتی برای برگزاری نماز جماعت و توزیع بسته های فرهنگی بین زائران از جمله مواردی است که در این موکب ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: با برپایی غرفه های صنایع دستی در کنار موکب ها، زائران می توانند از صنایع دستی این شهرستان به عنوان سوغات بازدید و خریداری کنند.

فرماندار اسدآباد با تاکید بر ارتقاء کیفیت موکب های شهرستان در اربعین امسال، اظهار داشت: سال گذشته موکب های شهرستان اسدآباد در راستای خدمت رسانی به زائران رتبه اول استان را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: نخستین کاروان زائران اربعین حسینی امشب وارد شهرستان شده و در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در بلوار ٢٢ بهمن اسکان داده خواهد شد.

