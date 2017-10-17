انتخابات کانون های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجتبی غضنفری جهرمی رئیس اداره کانون های دانشجویی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: فرصت نام نویسی داوطلبان حضور در این شورا از ۲۲ مهر آغاز شده و تا پایان وقت اداری ۲۶ مهر در ساختمان شهید علی محمدی واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه دارد.

غضنفری جهرمی با تاکید بر این که این ثبت نام تنها به صورت حضوری انجام می شود، ادامه داد: این انتخابات در پنج رده شامل کانون های فرهنگی، هنری و ادبی، مذهبی، سلامت، پژوهشی و اجتماعی برگزار می شود و علاقمندان و فعالان فرهنگی هر کدام از این دسته ها، با رعایت ضوابط و شرایط مندرج در قانون انتخابات کانون های دانشجویی می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

وی هدف از برگزاری این انتخابات را ایجاد شور و نشاط رقابتی و جنب و جوش انتخاباتی در میان جوانان فعال فرهنگی اعلام کرد و افزود: ایجاد مشارکت و هدایت دانشجویان برای شرکت در امور تشکیلاتی و آشنایی آنان با فضاهای رقابتی سالم، از دیگر اهداف برگزاری این انتخابات است.

رئیس اداره کانون های دانشجویی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی شوراهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت مدیریت وزارت بهداشت، اعضای شورای مرکزی هر کانون فرهنگی دانشجویی از پنج تا هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است.

غضنفری گفت: زمان برگزاری این انتخابات، هشتم آبان است.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای ۲۶ کانون فعال دانشجویی است که ۴۰۰ دانشجوی دانشگاه، در این کانون ها فعالیت فرهنگی دارند.