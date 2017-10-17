زنگ تحصیل ۱۳۷ زندانی در زندان رجایی شهر نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان رجائی شهر، ضیایی سرپرست زندان رجایی شهر با بیان این مطلب که مددجویان دارای سواد و تخصص در رویارویی با چالش‌های ایجاد شده توانمندتر هستند گفت: از طریق آموزش می توان دانش و مهارتهای فردی، اجتماعی مددجویان را ارتقاء و استعدادهای آنان را بارور کرد که طبیعتاً فراگیری علم و دانش در طول دوران تحمل کیفر سبب ایجاد تحولی عظیم و سازنده در نگرش و تفکر مددجویان گردیده که تداوم این امر مانع از ارتکاب مجدد جرم و بزه می شود.

ضیایی افزود : این مرکز ضمن برقراری ارتباط با آموزش و پرورش نواحی کرج در مسیر دستیابی به اهداف سیاستهای قوه قضائیه گام مؤثری برداشته و زمینه را برای تحقق امکان یادگیری و ارتقاء سطح تحصیلات مددجویان مقطع دبیرستان شاخه کار و دانش در رشته های تعمیر ونگهداری خودرو ، کامپیوتر و تصویر سازی را امکان پذیر کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت:از آن جائیکه ارتقاء سطح تحصیلات و بینش زندانیان مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرائم و بروز رفتار ناسالم است،واحد فرهنگی زندان رجائی شهر با همت و اعزام نمایندگانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به برگزاری دوره های جدید آموزشی در رشته های مدیریت، مددکاری، حقوق ، تربیت مربی قرآن و غیره از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد برای زندانیان کرده است.

گفتنی است تعداد ۴۳ نفر از مددجویان در دبیرستان و ۹۴ نفر در دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال ادامه تحصیل هستند.