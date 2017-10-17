کاهش دید افقی تا فردا ادامه دارد/تشدید وزش باد در بعد از ظهر

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی اسن نقشهها بیانگر گذر امواج ناپایدار ضعیف بر روی استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان اصفهان به صورت صاف تا کمی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود، افزود: هوای اصفهان با وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک در مناطق شرقی و شمال شرقی روبرو خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی روز سهشنبه و چهارشنبه در مناطق جنوبی و غربی استان افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده وجود دارد، تصریح کرد: افت محسوس دما از سهشنبه تا اواخر هفته پیشبینی میشود.
وی با تاکید بر اینکه امروز سرعت وزش باد در استان اصفهان از شدت بیشتری برخوردار است، ابراز داشت: در ساعات بعد از ظهر احتمال توفان لحظهای وجود دارد.
خدابخش با اشاره به اینکه کاهش دید ناشی از وجود گرد و غبار تا روز چهارشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: تدابیر لازم برای کاهش خسارات به محصولات کشاورزی و به ویژه ذرت و علوفه باید اندیشیده شود.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: کمینه دمای هوا در این بازه زمانی در اکثر مناطق دو تا سه درجه کاهش خواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه خور و بیابانک و کاشان با دمای هوای ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود، گفت: همچنین در این بازه زمانی میمه با دمای پنج درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان اصفهان پیشبینی میشود.
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