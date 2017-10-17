طرح خرید تضمینی گوشت مرغ در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه روند خرید و ذخیره‌سازی مرغ منجمد تا به تعادل رسیدن قیمت مرغ زنده در بازار ادامه دارد، ابراز داشت: هیچ محدودیتی در انعقاد قرارداد و تحویل مرغ منجمد سایز از اتحادیه و تشکل‌های مرغداران استان به شرکت پشتیبانی امور دام وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در راستای جلوگیری از کاهش غیر متعارف گوشت مرغ و پیشگیری از ضرر و زیان مرغداران استان سمنان ناشی از این کاهش قیمت خرید تضمینی گوشت مرغ آغاز شده است، افزود: تولیدکنندگان گوشت مرغ می‌توانند برای انعقاد قراردادهای مربوطه به شرکت تعاونی مرغداران شهرستان خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه تا کنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد تولیدکنندگان استان جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شده است، ابراز داشت: قیمت نهاده ذرت داخلی به ازای هر کیلوگرم از این محصول که در ازای فروش گوشت مرغ منجمد به تولیدکنندگان تحویل داده می‌شود هفت هزار و ۵۰۰ ریال و هر کیلوگرم ذرت وارداتی نیز هشت هزار و ۲۰۰ ریال تعیین و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی نیز ۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال است.

میرعماد تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، قیمت خرید هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد استحصالی خط یک آماده طبخ تحویل درب سردخانه ۶۶ هزار ریال تعیین شده است.

وی افزود: هر کیلوگرم مرغ منجمد آماده طبخ استحصالی با خط دو تحویل درب سردخانه به قیمت ۶۹ هزار و ۵۰۰ ریال از سوی تولیدکنندگان به فروش می‌رسد.