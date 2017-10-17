دانشگاه های دارای برنامه ترویج علم تشویق شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جعفر توفیقی در گردهمایی سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم با اشاره به مزایای وارد شدن سیاست‌های تشویقی در آیین‌نامه ارتقای استادان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گفت: این امر موجب شده است که در حال حاضر انتشار دو درصد چاپ مقالات دنیا برعهده دانشمندان و محققان ایرانی باشد.

وی انتشار ۵۰ هزار مقاله از سوی استادان و محققان کشور را یکی از افتخارات نظام آموزش عالی کشور عنوان کرد و افزود: انتشار مقاله، ذات پژوهش است و در مواردی که تقلب صورت می‌گیرد، باید جلوی آن گرفته شود اما نباید از انتشار مقالات علمی ابراز نگرانی شود.

رئیس جمعیت توسعه علمی کشور با اشاره به سیاست‌های توسعه فناوری و ضرورت تقویت آن در جامعه، تاکید کرد: در این حوزه ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مطرح شد که ایده مناسبی بود چراکه فلسفه اصلی ایجاد پارک‌ها، تولید دانش‌های کسب شده در دانشگاه‌ها و تبدیل آن به فناوری است که دراین راستا موفقیت‌های زیادی در تولید فناوری به دست آمده است و باید این راه تقویت و ادامه یابد.

توفیقی راه‌اندازی بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان و تولید فناوری‌های در مرز دانش را از دیگر دستاوردهای این رویکرد نام برد و گفت: در خصوص ۵ سیاست تعیین شده برای وزارت علوم، در طول این سال ها، موفقیت هایی حاصل شده است.

وی با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار وزارت علوم در ترویج علم، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم نظام آموزش وپرورش کشور در حال حاضر یک نظام حافظه‌پرور است و این درحالی است که جامعه یادگیرنده، جامعه‌ای است که در معرض علم قرار می‌گیرد و می‌تواند بازتولید کند.

رئیس جمعیت توسعه علمی کشور افزود: پیشنهاد می‌شود نهادهای فعال در حوزه ترویج علم، ارتباط نزدیکی با آموزش و پرورش کشور داشته باشند.

توفیقی با تاکید بر اینکه فیلم‌های محدودی سراغ داریم که با محوریت تفکر و ترویج علمی ساخته شده باشد، بر ضرورت تهیه برنامه‌های اختصاصی در زمینه ترویج علم تاکید کرد.

وی، اجرای برنامه «دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باز» را از جمله اقدامات موثر در ترویج علم دانست و یادآور شد: این برنامه به صورت ضعیف در حال اجرا است و نیاز به تقویت و گسترش دارد.

رئیس جمعیت توسعه علمی کشور گفت: در راستای ترویج علم پیشنهاد می شود، جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی با حضور خانواده‌ها برگزار شود، چراکه حضور خانواده‌ها، یک فرصت یادگیری بوده و جامعه یادگیرنده، فرصت تولید علم را دارد.