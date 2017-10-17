۳۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند

علی ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار و ۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند، اظهار داشت: این دانش آموزان از خدمات مختلف کمیته امداد بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه هدف کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خودکفایی مددجویان است، ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای مددجویان از مهمترین اقدامات به شمار می رود.

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در راستای خود اشتغالی مددجویان از مهمترین برنامه های خودکفایی مددجویان در این استان به شمار می رود.