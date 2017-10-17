  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۳۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند

۳۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند

شهرکرد- رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: سه هزار و ۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند.

علی ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار و ۴۰۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری هستند، اظهار داشت: این دانش آموزان از خدمات مختلف کمیته امداد بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه هدف کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خودکفایی مددجویان است، ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای مددجویان از مهمترین اقدامات به شمار می رود.

رئیس کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در راستای خود اشتغالی مددجویان از مهمترین برنامه های خودکفایی مددجویان در این استان به شمار می رود.

کد مطلب 4116934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها