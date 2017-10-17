میرطاهر مظلومی جراحی شد/ ترخیص از بیمارستان و انتقال به منزل

میرطاهر مظلومی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که به دلیل شکستگی مهره کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت، درباره شرایط جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: در شمال کشور بودم که به دلیل زمین خوردن مهره اول کمرم شکست و با آمبولانس به تهران منتقل شدم تا تحت عمل جراحی قرار بگیرم. جراحی انجام شد و حالا به منزل منتقل شده ام.

وی اظهار کرد: خدا را شکر به لحاظ جسمانی بهترم و می توانم آرام آرام راه بروم.

مظلومی با بیان اینکه مهمترین نکته برای درمان اینگونه بیماری و آسیب دیدگی ها حفظ روحیه است، یادآور شد: وقتی در خانه می مانم و کار نمی کنم روحیه ام پایین می آید و اذیت می شوم. تازه متوجه شدم که بعضی از دوستان و همکاران تئاتری که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بودند، چه حالی داشتند. مهمترین نکته ای که در اینگونه شرایط به روند درمان کمک می کند، حفظ و بالا رفتن روحیه است.