خسروشاه یکی از شهرهای نمونه آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر ظهر سه شنبه در آیین تکریم و تجلیل از محرم دشتی و معارفه رسول کریمیان به عنوان شهردار منتخب خسروشاه با بیان اینکه این شهر دیار عالمان و مومنان است، افزود: شهر تاریخی و با فرهنگ خسروشاه یکی از شهرهای نمونه استان به حساب می آید و کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و دغدغه و مشکلات شهری دارند آرزوی زندگی در شهری مثل خسروشهر را دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه فداکاری مردم در صحنه های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عین مشاهده شده و این شهر شهیدان زیادی را تقدیم انقلاب کرده است، اظهار کرد: کشور ما جزو امن ترین ممالک در ناامن ترین مناطق محسوب می شود و خوشبختانه امروزه امنیت پایدار در کشور ما حاکم است و به همین منظور باید قدردان حافظان امنیت باشیم.

فرماندار تبریز با اشاره به فعالیت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تامین امنیت کشور، بیان کرد: پایداری امنیت و ثبات اجتماعی مرهون پرودگار متعال و مشارکت جدی مردم و فعالیت های نیروهای مسلح در کشور است.

شهرتی فر با بیان اینکه در کشورهای دیگر دنیا آمار نیروهای مسلح و تعداد پرسنل آنها بیشتر از ایران است، تصریح کرد: با وجود بالا بودن تعداد این نیروها آنها از نعمت پشتیبانی ملت برخوردار نیستند و همچنین تعداد سازمان های کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است، اما با این وجود اسباب نیازهای مردم را تامین نمی کنند، زیرا حکومت ها بدون رای مردم تشکیل می شود و کشور عربستان نمونه بارز این کشورهاست، بطوریکه ملت مظلوم سعودی را با روشهای سرکوب کننده و اعدام از بین می برند، اگر شرایط محیا باشد مردم حق حاکمان ظالم را کف دستشان میگذارند.

وی رابطه میان مسئولان و مردم و همچنین نیروهای مسلح با مردم را در صحنه های مختلف مثبت ارزیابی کرد و افزود: حکومت جمهوری اسلامی با خواست ملت مسلمان تشکیل شده و میزان حضور مردم پای صندوق رای این گفته ها را تایید میکند.

فرماندار تبریز با بیان اینکه شهردار از طریق نماینده های مردم انتخاب شده و امروز روز تکریم شهردار سابق و انتصاب شهردار منتخب جدید است، اظهار کرد: اداره این شهر توسط نمایندگان منتخب مردم و مسئولان منتخب آنها انجام می شود و امروز با حضور خود در این مراسم به انتخاب اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار خسروشاه احترام قائل هستیم.

شهرتی فر با بیان اینکه امتیاز خسروشاه چهره های توانمند است که با پسوند این شهر نماینده فرهنگ شهر خود هستند و برای تامین نیازهای ضروری این شهر همت و تلاش مضاعف می کنند، اما بنده در طول چهار سال گذشته آرزو به دل ماندم تا خسروشاهی های مقیم تبریز جلسه ای برای جذب سرمایه گذاری در شهر خود تشکیل دهند.

وی بیکاری را معزل اصلی کشور دانست و افزود: در کشور وجود مشکل بیکاری و افزایش آمار تحصیل کرده ها و عدم جذب سرمایه و سرمایه گذاری آمار اشتغالزایی پایین است و خوشبختانه در خسروشاه زمینه های مختلف به خصوص صنایع تبدیلی وجود دارد و روستاهای خسروشاه هرکدام سرمایه و امکانات منحصر به فرد خود را دارند، امید است مسئولان و خیران این شهر در زمینه توسعه و جذب سرمایه های ملی همت کنند.

فرماندار تبریز با بیان اینکه خسروشهر از نظر فرهنگ و تمدن یکی از شهرهای آذربایجان شرقی است، اظهار کرد: در گذشته تجار و تولیدکنندگان در اشاعه فرهنگ غنی اسلامی تاثیرگذار بودند و شهرداری خسروشاه مخصوصا شورای منتخب پنجم رسالت بزرگی در معرفی شهر خود دارند و این معرفی از نظر توانمندی ها و پتانسیل ها و جذب سرمایه گذار و اشتغالزایی برای تحصیل کرده ها به حساب می آید.

شهرتی فر با اشاره به اینکه شورای شهر نقطه اتصال بین مردم و مسئولان است، افزود: شورای شهر با همراهی خیران و با صاحبان سرمایه برای اهالی این منطقه کمک کنند، زیرا خسروشاه از وضعیت بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

وی تاکید کرد: شهرداری تنها مسئولیت جدول کشی و آسفالت معابر را به عهده ندارد، بلکه یکی از مسئولیت های اصلی شهرداری ایجاد اشتغال برای نوجوانان و جوانان و برای جلوگیری از مهاجرت است.

فرماندار تبریز احداث سالن همایش بزرگ برای خسروشهر را ضروری دانست و افزود: برگزاری جلسه های مهم باید با حضور حدااکثری مردم انجام شود.

شهرتی فر از اعضای شورای خسروشاه خواستار احداث فضاهای ورزشی و فرهنگی برای پر کردن این خلاء ها تلاش کنند.

وی همچنین در ادامه از خیران شهر خسروشاه خواست تا همیار شهرداری باشند.

فرماندار تبریز با بیان اینکه رشته تحصیلی رسول کریمیان شهردار منتخب خسروشاه مناسب و مطابق با شغل شهرداری است، بیان کرد: انتظار مردم از شهردار همشهری خود بیشتر است و شهردار جدید با عقل و خرد ورزی نسبت به حل مشکلات شهر خسروشاه اقدام کند و منظور از عقل تقسیم مساوی امکانات نیست، بلکه هرکس را جای خود قرار دادن است و خرد لازمه پیشرفت شهر است.

شهرتی فر با اشاره به بیتی از شعر فردوسی شاعر ایران زمین، افزود: ز ما باد بر جان آنکس درود - که داد و خرد باشدش تارو پود.

وی همچنین ضمن تقدیر از اقدامات محرم دشتی شهردار سابق شهر خسرشاه، اظهار کرد: انجام موفق پروژه آبگیری خسروشاه اقدامی موثر بود، زیرا انجام این کار موجب جلوگیری از خسارت سیل بهار امسال به این شهر شد.