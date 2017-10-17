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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

مسابقات کاراته قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مسابقات کاراته قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مسابقات کاراته قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و تیم شهر هفشجان قهرمان این رقابت ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات کاراته قهرمانی بانوان استان گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی با حضور ۲۷۰ ورزشکار در مجموعه ورزشی انقلاب شهرکرد برگزار شد و بانوان هفشجانی توانستند با کسب ۲۵ نشان طلا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

در این رقابت‌ها تیم‌های پایگاه فاطمه الزهرا شهرکرد با ۱۸ نشان طلا و تیم سامان با هشت طلا به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات در هفت رده سنی نونهالان، خردسالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگ‌سالان و در دو بخش کاتا و کومیته با یکدیگر رقابت کردند.

مسابقات کاراته قهرمانی آقایان چهارمحال و بختیاری به‌زودی به میزبانی شهر فارسان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4116948

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