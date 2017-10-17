فروپاشی سریع تروریستها/مناطق زیادی تحت کنترل ارتش سوریه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه بسیاری از مواضع داعش را در کرانه شرقی و غربی رود فرات ساعاتی پس از سیطره بر شهرک الحسینیه در هم کوبید.

در محور جنوب شرقی دیرالزور، نیروهای ارتش سوریه و متحدانش پس از تسلط بر شهر المیادین عملیات گسترده ای را برای ریشه کنی داعش از روستاها و شهرکهای میان المیادین و المریعیه در کرانه غربی رود فرات آغاز کردند و موفق به بازپس گیری روستاهای بقرص سفلی و علیا، الزباری، العلیات، سعلو والطوب شدند و داعشی دچار فروپاشی شدند.

در این عملیات شماری زیادی از داعشی ها کشته و استحکامات آن در هم شکسته شد.

در شرق رود فرات ارتش سوریه پس از تسلط بر الحسینیه به عملیات خود ادامه داد و به سوی روستاهای شقرا و الجنینه پیشروی کردند.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش سوریه مواضع داعش را در موحسن، البولیل، الجنینه، محله های العرضی، العرفی و کنامات بمباران کردند.

این در حالی است که ارتش سوریه و متحدانش در حال پاکسازی محله های شهر دیرالزور از داعش هستند و در خیابان بور سعید و محله الرصافه و محله العمال پیشروی کردند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه مناطق الروضه، حرمالا، عبدالامیر، جیب عید، الجروح، ام غزال، سد السیب، روستای السیب، وادی الزاروب، وادی مزلوف، وادی حسو الرمیل در حومه شرقی حماه را از لوث تروریستها پاکسازی کردند.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت سیطره خود را بر مناطق آزاد شده در حومه شرقی حماه تکمیل کردند.

ارتش سوریه و متحدانش منطقه وادی العذیب در شمال شرق شهر سلمیه در حومه شرقی حماه را به کنترل کامل خود دآوردند.

در جریان این عملیات که با دقت و سرعت بالا انجام شد وادی العذیب و روستاهای حباب التناهج، المکسار در حومه شمال شرقی حماه به کنترل نیروهای ارتش سوریه و متحدانش درآمد.

با سیطره بر این مناطق جدید جاده سلمیه-اثریا امن می شود.