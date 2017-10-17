امکانات نیروی انتظامی اصفهان استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و رانندگان و راکبان قانونمند با اشاره به اینکه زمانی که بحث حمل و نقل و ترافیک شهری و جاده‌ای سخن به میان می‌آید از طرفی از خدمتی مهم و از طرفی نیز تهدیدی بزرگ است، اظهار داشت: باید توجه داشت که وضعیت تصادفات در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان مناسب نبوده و از آغاز بکار دولت دبیر و امید اقدامات زیادی در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه آمار تصادفات در ایران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر کشور ترکیه است، تصریح کرد: در دنیا تلاش‌های زیادی برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات صورت گرفته و این امر در ایران نیز از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید سرعت بیشتری گرفت است.

سالانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای فوت می‌کنند

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طی یک دهه گذشته آمار یک میلیون و ۲۶۰ هزار کشته ناشی از تصادفات به یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر کاهش یافته است، افزود: باید نسبت به سه ضلع کاهش تلفات ناشی از تصادفات از جمله مقوله مهندسی ترافیک، اعمال قانون و آموزش توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مهندسی ترافیک از وظایف شهرداری، اعمال قانون وظیفه پلیس و آموزش وظیفه آموزش و پرورش و رسانه‌هاست، اضافه کرد: باید توجه داشت که در شهر اصفهان با توجه به نصب دوربین کاهش سرعت تا یک سوم سرعت چهار سال قبل را داشته‌ایم و قرار است که تعداد این دوربین‌ها تا پایان امسال به یک هزار عدد افزایش یابد.

زرگرپور ایجاد ۶۸ کیلومتر خطوط بی آر تی در شهر اصفهان را نیز از دیگر دلایل کاهش تلفات ناشی از تصادفات در شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: همچنین طی چهار سال گذشته ۶۵۵ کیلومتر آزاد راه و بزرگراه در استان اصفهان ایجاد شده و ۴۲۸ کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است.

تعداد دوربین‌های کنترل سرعت جاد ه‌ای اصفهان به ۲۰۰ مورد افزایش می‌یابد

وی با اشاره به اینکه افزایش دوبین‌های کنترل سرعت در جاده‌های استان اصفهان نیز در دستور کار است، ابراز داشت: تا پایان امسال ۳۶ دوربین کنترل سرعت جاده‌ای استان اصفهان به ۲۰۰ دوربین افزایش می‌یابد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۲ تعداد کشته‌های جاده‌ای در کشور یک هزار و ۳۰۰ نفر بوده است، اضافه کرد: این آمار در حال حاضر با ۲۵۰ نفر کاهش به یک هزار و ۵۰ نفر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مقوله فرهنگسازی در کاهش تصادفات نقش بسزایی دارد، گفت: از این رو از رسانه‌ها درخواست می کنم به جای نمایش ابعاد مختلف یک تصادف به روش ‌های جلوگیری از این اتفاقات بیشتر بپردازند.

زرگرپور همچنین با اشاره به عدم کافی بودن امکانات در دسترس نیروی انتظامی استان اصفهان ابراز داشت: از آنجایی که امکانات نیروی انتظامی به صورت ملی توزیع می‌شود باید مسئولان ملی نسبت به تامین امکانات مورد نیاز برای نیروی انتظامی استان اصفهان بیش از گذشته توجه داشته باشند چرا که امکانات در دسترس این نیرو در استان اصفهان استاندارد نیست.