مسکن و اشتغال مددجویان کمیته امداد را تامین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح روز سه شنبه با عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

فتاح در این دیدار گفت: برخی استانهای شاخص مانند قزوین که از جایگاه صنعتی خوبی برخوردارند باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که بسرعت افراد مددجوی تحت پوشش آنها کاهش یافته و فقر مطلق را در منطقه خود ریشه کن کنند.

وی افزود: قزوین با این همه ظرفیت اقتصادی نباید مددجو داشته باشد و نیازمند کمیته امداد نیست و همه مددجویانش باید مستقل و خودکفا باشند و این کار با یک مدیریت منطقی و استفاده از همه ظرفیت ها و کمک های خیرین شدنی است.

فتاح اظهارداشت:باعزم جدی می خواهیم مشکلات مسکن، درمان و اشتغال مددجویان کمیته امداد را حل کنیم و در این مسیر از همه ظرفیت ها و امکانات و نیروهای خیر استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی یادآورشد: قزوین می تواند پیشرو و علمدار ریشه کنی فقر در حوزه مددجویان کمیته امداد باشد و در این زمینه آماده همه گونه همکاری هستیم.

وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال و تسهیلات بانکی دولت رویکرد خوبی داشته و امسال هم اعتبارات قابل توجهی اختصاص داده که در صورت همکاری مسئولان استانی آماده اجرای طرح های عمرانی هستیم.

فتاح اضافه کرد: در صورت تامین زمین آمادگی داریم مشکل مسکن مددجویان در استان قزوین را نیز حل کنیم.