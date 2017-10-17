  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

در بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو

بانوی لرستانی عنوان بهترین داور مسابقات قهرمانی تکواندو راکسب کرد

بانوی لرستانی عنوان بهترین داور مسابقات قهرمانی تکواندو راکسب کرد

خرم‌آباد- بانوی لرستانی عنوان بهترین داور بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور، «ندا ورمه زیار» از لرستان عنوان بهترین داور این رقابت ها را به خود اختصاص داد.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان در گروه زنان با عنوان «جام سفیر کره‌جنوبی» با حضور ۲۱۰ تکواندوکار و در قالب ۲۹ تیم در فدراسیون تکواندو کشور برگزار شد.
 
ندا ورمه زیار از لرستان و مژده پزشکیان از خوزستان عنوان داوران برتر این مسابقات را کسب کردند و مریم آذرمهر از تهران به عنوان بهترین سرمربی، رویا سنگی از آذربایجان‌غربی به عنوان بهترین سرپرست، ناهید کیانی از تهران به عنوان فنی ترین بازیکن، مهسا پورمیرازی از گیلان به عنوان بازیکن شیرزن و تیم خوزستان به عنوان تیم اخلاق مدار انتخاب شدند.

کد مطلب 4116985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها