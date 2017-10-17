بانوی لرستانی عنوان بهترین داور مسابقات قهرمانی تکواندو راکسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور، «ندا ورمه زیار» از لرستان عنوان بهترین داور این رقابت ها را به خود اختصاص داد.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان در گروه زنان با عنوان «جام سفیر کره‌جنوبی» با حضور ۲۱۰ تکواندوکار و در قالب ۲۹ تیم در فدراسیون تکواندو کشور برگزار شد.



ندا ورمه زیار از لرستان و مژده پزشکیان از خوزستان عنوان داوران برتر این مسابقات را کسب کردند و مریم آذرمهر از تهران به عنوان بهترین سرمربی، رویا سنگی از آذربایجان‌غربی به عنوان بهترین سرپرست، ناهید کیانی از تهران به عنوان فنی ترین بازیکن، مهسا پورمیرازی از گیلان به عنوان بازیکن شیرزن و تیم خوزستان به عنوان تیم اخلاق مدار انتخاب شدند.