به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی در جلسه مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ابتدای سال ۹۳ میانگین بودجه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر دانشجوی بود اما در سال جاری این رقم به بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است؛ بدین معنا که در طول سه سال گذشته سرانه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تقریبا دو برابر شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت پرداختن به وضعیت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه گفت: از منظر ما پرداختن به وضعیت دانشگاه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است اما در چند سال اخیر نیاز بود زیرساخت‌های ستادی معاونت فرهنگی و دانشجویی در وزارت بهداشت را سامان دهیم و بعد از آن به دانشگاه‌ها بپردازیم. در واقع باید شرایط را برای ایفای نقش به عنوان ستاد فراهم می‌کردیم.

فراهانی افزود: بر اساس شواهد حوزه فرهنگی و دانشجویی رشد منابع بسیار خوبی داشته است. این رشد به دلیل آن است که دولت توجه بسیار خوبی به حوزه فرهنگی و دانشجویی داشته است و در دولت دوازدهم زمان آن رسیده است که در دانشگاه‌ها حضور داشته باشیم و با واقعیات میدانی در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.

در ابتدای این جلسه دکتر کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: شهر و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نقش مهمی در آموزش پزشکی در کشور داشته است و با توجه به خط‌مشی مشخص و هدفی که داریم با برنامه‌ریزی می‌خواهیم به دانشگاه برتر علوم پزشکی برسیم.

قائمی ادامه داد: حدود ۳۵۰۰ دانشجو در حال تحصیل داریم که ۴۰ نفر مشغول تحصیل دکتری تخصصی هستند و هدفمان تقویت دانشکده‌های اقماری و آموزش پزشکی برای دانشجویان کارشناسی است.

وی وضعیت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را رو به رشد دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همواره به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و منش دانشجویان به عنوان یک دانشگاه نمونه مطرح بوده است و امیدوارم در این مسیر با دانشجویان همراه شویم. این دانشجویان هستند که به دانشگاه هویت می‌دهند.

کمبود نیرو در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه، ضرورت مستقل شدن بودجه فعالیت‌های قرآنی، ارتقا فعالیت‌های بهداشت‌روان و به کارگیری نیروهای متخصص در این زمینه، افزایش قیمت اجاره بهای خوابگاه‌ها و مشکلات دانشجویان از جمله مواردی بود که توسط کارشناسان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه مطرح شد.