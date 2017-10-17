دانشگاه های علوم پزشکی تهران و «کویمبرا» پرتغال همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این قرارداد همکاری در حاشیه نهمین مجمع جهانی سلامت World Health Summit در برلین آلمان میان دو دانشگاه برای اجرا به مدت ۳ سال به امضا رسید.

این قرارداد توسط دکتر علی جعفریان عضو هیات‌ امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایندگی از دانشگاه و رئیس شورای مدیریت بیمارستان‌های دانشگاهی کویمبرا در حضور وزیر بهداشت پرتغال و دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت کشورمان، هرنان گروهه، وزیر بهداشت فدرال آلمان، پروفسور دت لو گنتن رئیس و مؤسس مجمع جهانی سلامت و سفیر پرتغال در آلمان امضا شد.

دانشگاه کویمبرا پرتغال معتبرترین دانشگاه پرتغالی‌زبان جهان با ٧٠٠ سال سابقه است.

موضوعات سلامت جهانی، بهداشت جهانی، انتقال دانش پیوند اعضا، آموزش و پژوهش‌های مشترک و تبادل استاد و دانشجو ازجمله موارد توافق به شمار می‌رود.

همچنین دو طرف گروه‌های کاری ویژه‌ای برای تهیه و انجام برنامه عملیاتی تشکیل خواهند داد. هر دو دانشگاه اعضای پیمان گروه ۸ هستند.