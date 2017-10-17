شهرداریها به سمت اداره شهر با مشارکت شهروندان حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در دیدار حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و روسای شوراها و شهرداران این حوزه انتخابیه سخن می گفت، افزود: اداره مطلوب شهر و شهرداری با نگاه دولتی و با اتکا به کمک های دولتی ممکن نیست و در عمل مشکلات شهرداری را حل نمی کند و ضروریست که دیدگاه شهرداران و اعضای شوراها در این خصوص تغییر نماید.

وی با بیان اینکه کمک های دولت به شهرداری ها حکم مسکّن را دارد و اتکا به اعتبارات دولتی پاسخگوی اجرای پروژه ها نیست، تصریح کرد: شورا و شهرداری باید با مشارکت مردم شهر را اداره نمایند.

افشانی تاکید کرد: شهرداری ها و شوراها باید مزیتهای شهر خود را شناسایی و در خصوص آنها با هدف جذب سرمایه و گردشگر، اطلاع رسانی مناسب انجام دهند.

وی، وجود جاذبه های گردشگری، طبیعی و تاریخی را از ویژگی های منحصربفرد مناطق مختلف ایران برای کسب درآمد و تولید اشتغال برشمرد و گفت: بسیاری از مناطق کشور دارای ظرفیتهای مناسبی برای توسعه گردشگری، بوم گردی و کویرگردی هستند که سرمایه خوبی برای تامین درآمدهای شهرداری ها و دهیاری های این مناطق محسوب می شود و باید با برنامه ریزی های دقیق و بهره گیری از مشارکتها و منابع مردمی برای ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری خاص این مناطق فعالیت نمود.

وی با بیان اینکه دل بستن به اعتبارات دولتی، راه حل مناسبی برای اداره مناسب شهرها و روستاها و اجرای پروژه های عمرانی وخدماتی نیست؛ سرمایه گذاری در زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری شهری و روستایی و امکانات اقامتی،‌ رفاهی و تفریحی را جمله اقدامات موفق برخی شهرداری های کشور در زمینه شناسایی منابع درآمدی جدید، تولید شغل و درآمدزایی برشمرد.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با اشاره به آسیب هایی که اضافه شدن نیروی انسانی مازاد به شهرداری ها وارد ساخته، تاکید نمود: حتی یک نفر بدون داشتن تخصص و خارج از ضوابط قانونی نباید در شهرداری ها به کار گرفته شود.

افشانی همچنین با بیان اینکه بخشی از مسائل و مشکلات شهرداری ها و دهیاری ها مربوط به مباحث قانونی و حقوقی است، از آمادگی وزارت کشور برای همکاری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این موارد و همچنین حمایت بیشتر از شهرداریها و دهیاریها خبر داد.

در این جلسه حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از روسای شوراها، شهرداران، فرماندار و بخشداران این حوزه انتخابیه مسائل و مشکلات مربوط به شهرداری ها و مدیریت شهری را بیان نمودند که برخی از آنها عبارت بود از: ضرورت حمایت از شهرداری های کوچک، تامین ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها، واگذاری قیر برای آسفالت معابر، کمک به توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه.

در این دیدار گزارشی از کمک های دولتی به شهرداری ها و دهیاری های نهاوند نیز ارائه شد.