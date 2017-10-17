لزوم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی خراسان رضوی برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاشمر اظهارکرد: سفر به شهرستان های خراسان رضوی به منظور فعال شدن مزیت های هر شهر انجام می شود.

وی افزود: با تکیه بر این مزیت ها می توان توسعه پایدار خراسان رضوی که راهکار حل مشکلات و ایجاد اشتغال است را رقم زد .باید به موضوع هماهنگی بین دستگاه های اجرایی توجه شود.

استاندارخراسان رضوی گفت: برای تحقق این امر فرصت های اقتصادی باید شناخته شده و پس از فراهم شدن زیرساخت های لازم و ارائه تسهیلات توسط بانک ها، زمینه حضور سرمایه گذاران فراهم شود.

رشیدیان در ادامه با اشاره به بیکاری در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کم شدن حدود دو درصدی آمار جویندگان کار در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته و ایجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان نشان می دهد می توان از ظرفیت های موجود برای رونق اشتغال به نحو مطلوبی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و تشکیل ستاد فرماندهی آن از سوی دولت گام موثری برای مردمی کردن اقتصاد و جلوگیری از تنش ها در این حوزه و مقاوم کردن بنیه اقتصادی کشور است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اگر این سیاست ها به درستی اجرایی شود، هیچ عامل خارجی و داخلیی نمی تواند آرامش کشور را خدشه دار و روند شتابنده ی توسعه را کند.

رشیدیان همچنین بر نهادینه کردن فرهنگ کار، بهبود فضای کسب و کار و التزام و گسترش فرهنگ استفاده از کاهالای تولید داخل تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حرف های ناشایست رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران را ناشی از عدم شناخت متمدن و فرهنگی غنی ایران دانست.

وی گفت: این سخنان باعث تحکیم رابطه مردم با مسئولان و حمایت قاطع از سپاه پاسداران شد.