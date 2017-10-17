هوای تهران ناسالم شد/شاخص آلودگی ۱۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد به دلیل وزش باد شدید هم اکنون غلظت آلاینده ذرات معلق در شهر تهران افزایش یافته و شاخص برخط کیفیت هوا با شاخص ۱۳۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

گفتنی است صبح امروزشاخص کیفیت هوا ۸۱ و هوای تهران در شرایط سالم بود.

همچنین با توجه به وضع وزش باد در غرب و جنوب غرب تهران احتمال توده گردوغبارتا ساعات پایانی شب وجود دارد.

بنابراین پیش بینی می کنیم فردا صبح نیز شاهد غبار صبحگاهی در تهران باشیم البته این موضوع گذرا و موقتی است.