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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

مرحله مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا- تبریز؛

پیروزی نزدیک ازبکستان برابر قرقیزستان در اولین بازی روز سوم

پیروزی نزدیک ازبکستان برابر قرقیزستان در اولین بازی روز سوم

تبریز - بازی اول روز سوم رقابت های مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب ومرکز آسیا با برتری تیم ازبکستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه دو تیم ازبکستان و قرقیزستان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه چهار بر سه به نفع تیم ازبکستان به پایان رسید.

مرحله مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا در منطقه آسیای مرکزی از روز یک شنبه به میزبانی تبریز آغاز شده است و در این مرحله، هفت تیم حضور دارند و در قالب دو گروه ۴ و ۳ تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

در روز سوم رقابت‌ها امروز ترکمنستان مقابل نپال و ایران مقابل تاجیکستان قرار می‌گیرد.

گفتنی است روز دوم مسابقات فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا، با پیروزی تاجیکستان به پایان رسید تا این تیم به همراه تیم ملی فوتسال کشورمان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کنند.

برای همین دیدارهای امروز تشریفاتی است.

کد مطلب 4117036

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