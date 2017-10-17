دستیار آرنو فیشر عکس های او را به نمایش می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس های آرنو فیشر، عصر جمعه ۲۸ مهر در گالری راه ابریشم افتتاح می شود.

نمایشگاه گردان این رویداد، آندریاس روست دستیار سابق فیشر است که امروز نیز به عنوان یک عکاس مشهور شناخته می شود. پیش از افتتاح، آندریاس روست یک بررسی از نمونه کارها را با الهام از روش آموزش آرنو فیشر برگزار خواهد کرد که این بررسی پنجشنبه ۲۷ مهر انجام خواهد شد.

آرنو فیشر یکی از عکاسان برجسته و یکی از تاثیرگذارترین سخنرانان عکاسی قرن ۲۱ آلمان بود. کار او به عنوان مدرس در زمینه عکاسی در شهرهای لایپزیگ، دورتموند و برلین، سه نسل از عکاسان را نه تنها در شرق آلمان، بلکه در غرب نیز تحت تاثیر قرار داد.

عکس های فیشر بخشی از حافظه فرهنگی آلمان است. اگرچه او در جامعه بسته جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی کار می کرد، کارهایش توانست در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شود. آثار او با یک مشخصه شاعرانه ای توصیف می شوند که به راحتی مرزهای ایدئولوژیک را نقض می کند.

این نمایشگاه تا ۱۵ آبان ماه برپاست و علاقه مندان برای بازدید می توانند به نشانی بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنوآجر مراجعه کنند.