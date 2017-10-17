سخنان ترامپ نشان دهنده بن بست مقابل ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی خراسان رضوی با صدور بیانیه‌ای سخنان ترامپ علیه ملت ایران را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:لفاظی های عروسک صهیونیسم و عطش سیری ناپذیر مجتمع های صنعتی نظامی، با بهره برداری از نارسیسیسم ترامپ و برجسته کردن آن، بار دیگر هویت و خوی امپریالیستی دولتمردان آمریکا را به جهانیان نشان داد.

ادبیات گستاخانه و سخیف، علاوه بر توصیف شخصیت رئیس جمهور آمریکا و مشاوران وی، بیانگر بن بست، بحران و فقدان استراتژی منسجم در مواجهه با وحدت ملی و قدرت ملت ایران است. فقط عصبانیت ناشی از شکل گیری و توسعه جریان بیداری اسلامی و پیروزی جبهه مقاومت در مقابل مثلث شوم غربی، عبری و عربی تکفیری و اقتدار معنوی و فرهنگی جمهوری اسلامی و موفقیت های دیپلماسی انقلابی و نهضتی نظام در مدیریت اثربخش عمق استراتژیک انقلاب، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند استراتژی مدعی بزرگترین ابرقدرتی جهان و در واقع قدرت تنها و منزوی را به فحاشی و اراجیف بافی تبدیل کند.

مواضع و سخنان سخیف دونالد ترامپ در تداوم عملکرد دولت های گذشته ، باردیگر هشدارهای حکیمانه رهبرانقلاب در خصوص غیرقابل اعتماد بودن، خودبرتربینی و عهدشکنی دولتمردان امریکا را به تایید جهانیان رسانید. با این رجز خوانی های متوهمانه، اراده ملت ایران بیشتر از پیش در راه مبارزه با استکبار و تروریسم و حمایت از اقتدار معنوی فرهنگی و نظامی جمهوری اسلامی مصمم می گردد .

اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی به تاسی از اندیشه های امام راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، همراه با ملت و در کنار سپاهیان، این جهادگران برآمده از ملت، ضمن تشکر و حمایت از مواضع انقلابی و ضداستکباری ریاست محترم جمهور خواستار عدم انفعال دستگاه دیپلماسی در برابر نقض عهدهای مکرر دشمن و ضرورت اقدام انقلابی و موثر می باشد و معتقدیم نباید به وعده های توخالی برخی از قدرت های اروپایی که هم پیمان امریکا بوده و هستند امید بست.

بسیج اساتید ضمن محکوم کردن سخنان بی ادبانه و اهانت بار رئیس جمهور آمریکا به ملت بزرگ ایران بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات فریبکارانه ایشان تاکید کرده و خواستار توجه جدی به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در راهبرد و رفتار دیپلمات های عزیز ایرانی می باشیم و آمادگی خود را در کمک به پیمودن مسیر پیشرفت، تعالی و اقتدار همه جانبه نظام اسلامی اعلام می داریم.