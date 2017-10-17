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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

پایان تنبیه هفتاد و دو ساعته/ قائدی از فردا در تمرین استقلال!

پایان تنبیه هفتاد و دو ساعته/ قائدی از فردا در تمرین استقلال!

هافبک جوان آبی پوشان بعد از سه روز غیبت، فردا در تمرینات استقلال حضور پیدا کرده و تمرینش را با این تیم از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائدی که به دلیل بی انضباطی در پایان دیدار استقلال و فولاد مورد غضب شفر قرار گرفته بود و به جای تمرین با تیم استقلال به تمرینات امید این باشگاه رفته بود، امروز در باشگاه حضور یافت و پس از ادای توضیحاتی نسبت به رفتارش و عذرخواهی از مسئولین باشگاه، مجوز حضور در تمرینات آبی پوشان را دریافت کرد. 

جریمه‌ای که باشگاه استقلال برای این بازیکن ۱۷ ساله در نظر گرفت حدود ۷۲ ساعت دوام آورد و قائدی با دادن تعهد به باشگاه مبنی بر عدم تکرار بی انضباطی از فردا در تمرین تیمش شرکت می‌کند. بدیهی است در صورت تکرار هرگونه بی انضباطی جرائمی سنگین تر برای این بازیکن جوان از سوی باشگاه در نظر گرفته می‌شود.

کد مطلب 4117063

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