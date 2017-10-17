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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی امروز سه شنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و خیزش گردوخاک به صورت محلی خواهد بود.

وی عنوان کرد: برای روز چهارشنبه با عبور موجی از فراز استان افزایش ابر و بارش هایی پراکنده در برخی مناطق به ویزه نیمه جنوبی استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پارامتر دمای از روز چهارشنبه تا جمعه روند کاهشی خواهد داشت.

کد مطلب 4117080

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