دادگاه قانون اساسی اسپانیا رفراندوم کاتالونیا را غیرقانونی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه قانون اساسی اسپانیا همه‌پرسی استقلال کاتالونیا را غیرقانونی اعلام کرد.

مادرید از مقامات کاتالونیا خواسته تا موضع خود را درخصوص رفراندوم استقلال کاتالونیا روشن کنند و تا ۱۹ اکتبر فرصت دارند.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا که بالاترین نهاد قضایی این کشور نیز هست، ۲ هفته پیش رأی پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه پرسی را غیرقانونی دانست و به پلیس و دولت اجازه داد همه پوسترها، صندوق ها و حتی تعرفه‌های همه پرسی را ضبط کنند.

در همین رابطه، دادستان کل اسپانیا ۲۷ شهریور ماه سال جاری در بیانیه ای اعلام کرد که دادخواستی را علیه تعدادی از قانونگذاران کاتالونیا و مقامات این منطقه به دلیل تصویب قانونی برای برگزاری همه پرسی استقلال آماده خواهد کرد.

در همین راستا، به رغم اعتراض مقامات اسپانیا، پارلمان کاتالونیا ششم سپتامبر سال ۲۰۱۷ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه پرسی استقلال این سرزمین (خودمختار از اسپانیا)، در روز اول اکتبر سال جاری میلادی برگزار شد.

پس از اتمام رأی گیری، «کارلوس پیگدمون» رئیس منطقه کاتالونیا اعلام کرد که این منطقه در پی همه پرسی جنجالی اول سپتامبر سال جاری میلادی که با خشونت همراه بود حق استقلال را به دست آورده است.

شنیده ها حاکی است طبق شمارش آرای همه پرسی اول اکتبر، بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا پاسخ آری داده اند.

ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا به نخست وزیر این اختیار را می دهد تا در صورت نیاز، خودمختاری کاتالونیا را لغو کند.