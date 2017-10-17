گرگان ظرفیت های لازم را برای هوشمند شدن دارد

حسین پیش قدم در حاشیه همایش «شهرهای هوشمند و بستر اطلاعات مکانی سه بعدی» در خصوص برگزاری همایش در گفتگو با مهر اظهار کرد: در راستای بحث های توسعه ای که در استان گلستان وجود دارد، از یک شخصیت علمی که دست اندر کار این موضوع در کشور استرالیا بود، برای برگزاری همایش دعوت شد و این همایش را برگزار کردیم.

وی با بیان این که در حوزه آینده پژوهی مسئولیت توسعه شهرهای هوشمند بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، افزود: تصمیم داشتیم که زیرساخت های اولیه شهر هوشمند را در یکی از شهرهای استان گلستان اجرا کنیم که گرگان برای این کار انتخاب شد.

پیش قدم تصریح کرد: این موضوع به عدالت اجتماعی، دسترسی بهتر خدمات آموزشی، فرهنگی و اقتصاد و غیره کمک خواهد کرد، شهروندان عامل اصلی شهر و بنیان های سلولی هر شهر را تشکیل می دهند، آن ها با پرداخت عوارض توقع دارند که از خدمات شهری بیشترین استفاده را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان اذعان کرد: در این همایش مشکلات و موانعی که بر سر راه کشور، استان و شهر بود، بررسی شد و ظرفیت هایی که سایر کشورها از آن استفاده کردند و موضوعات شهرهای هوشمند و بستر اطلاعاتی که لازمه کار است در این جلسه تبیین شد.

وی توضیح داد: پرفسور عباس رجبی فرد در این نشست موضوعات خوبی را مطرح کرد، یکی از موضوعات که باید به آن توجه شود، هزینه های بسیار زیادی در حوزه تولید اطلاعات است که از آن بهره وری نمی شود و فقط مورد استفاده همان مجموعه است، باید این اطلاعات مورد استفاده سایرین نیز باشد.

پیش قدم افزود: تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات و اجبار بر شهرهای هوشمند خواسته درونی افراد شهر و شهروندان است و باید به آن توجه شود و ما باید در گرگان به سمت این موضوع برویم و نگذاریم که آن به ما اجبار و ابلاغ شود.

سایر دستگاه های اجرایی در هوشمندسازی با ما همراه می شوند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان اظهار کرد: دستگاه های اجرایی که متولی موضوع هستند به ما اعلام آمادگی کردند و امیدواریم با این راهی که شروع شده و امری که امروز در استان بنیان گذاری شد بتوانیم اقدامات بهتری را در حوزه شهر داشته باشیم.

پیش قدم در خصوص نقطه ای که به عنوان شروع برای طرح در نظر گرفته می شود، چنین گفت: باید فضایی از نقطه شهر گرگان انتخاب شود که دسترسی اطلاعات آن را در اختیار داشته باشیم و این فضا باید شامل یک نقطه سنتی و هم نقطه جدید و تجاری سازی شده باشد که مشکلاتی از قبیل ترافیک، اشتغال، بهداشت و غیره، داشته باشد.

وی درباره احتمال نقطه انتخابی برای هوشمندسازی در گرگان، گفت: اکنون به طور قطع نمی توان گفت، باید بررسی های لازم صورت گیرد ولی به نظر می رسد منطقه صیاد یا نهارخوران می تواند به این طرح کمک کند زیرا استفاده از فناوری اطلاعات شهروندان در این مناطق بیشتر از سایر نقاط است و مشکلاتی که مطرح شد در آن وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان خاطرنشان کرد: این طرحی است که شهرداری باید آن را مدیریت کنند و حتماً این بستر در شهرداری فراهم شده است، اطلاعات از قبل آماده شده و در دسترس آن ها است و در اختیار قرار دادن اطلاعات می تواند ما را هر چه سریعتر به اهدافی که داریم برساند.

وی در پایان گفت: باید به محض این که بستری از اطلاعات ایجاد شد در اختیار دیگران قرار داده شود و تمایلات شهروندان را نیز به اشتراک بگذاریم تا در این زمینه موفق شویم.