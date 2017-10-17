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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۴

واکنش وزارت خارجه سوریه به حوادث عراق

واکنش وزارت خارجه سوریه به حوادث عراق

وزارت خارجه سوریه ضمن حمایت از تلاش های بغداد برای بسط سیطره دولت مرکزی بر تمامی عراق، همه پرسی برگزار شده از سوی جدایی طلبان را در خدمت رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه به حوادث جاری در عراق واکنش نشان داد.

یک منبع مسئول در وزارتخارجه سوریه اعلام کرد: سوریه از تلاش های دولت عراق برای بسط سلطه دولت مرکزی در استان کرکوک و دیگر مناطق عراق و نقش مهمی که ارتش عراق و حشد شعبی و دیگر گروههای عراقی برای تسهیل در این روند انجام دادند، استقبال می کند و امید است که جدایی طلبان و حامیان آنها برای طرحهای تجزطلبانه شان در عراق از این تحرکات دست بردارند و حافظ وحدت عراق باشند.

منبع سوری بیان کرد: همه پرسی که جدایی طلبان در شمال عراق برگزار کردند در راستای خواسته های اسرائیل در منطقه و منحرف کردن توجه از تلاشی که دولت عراق و سوریه ضد داعش به ویژه پایان دادن به گروه تروریستی در شرق سوریه و غرب عراق در دیرالزو و الانبار انجام می دهند، است.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه بر مواضع حمایت گرانه خود از تلاشهای عراق در مبارزه با تروریسم و بسط حاکمیت دولت مرکزی در همه مناطق عراق و تقویت همکاری میان سوریه و عراق در جنگ مشترک ضد تروریسم  و گروههای جنایتکار آن تاکید دارد.

کد مطلب 4117087

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