اقامه جماعت نماز صبح در ۲۳۰ مسجد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کمیلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سومین اجلاس استانی نماز با موضوع نماز و فضای مجازی بسیت و هفتم مهر ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اجلاس از ساعت هشت صبح در محل سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیرجند برگزار می شود، افزود: نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و دیگر مسئولین استانی و کشوری در این جلسه حضور خواهند داشت.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شرط قبولی همه عبادات نماز است، عنوان کرد: اگر نماز قبول واقع شود اعمال ماسوای نماز نیز مورد قبول خداوند قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه شرط سلامت جامعه از فحشا و منکر نیز نماز است، گفت: اگر دغدغه سلامت جامعه، فرزندان و سلامت اقتصادی و فرهنگی را داریم باید به وسیله نماز آن ها را به دست آوریم.

کمیلی با اشاره به اینکه رسانه ها بیشترین نقش را در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ در جامعه دارند، بیان کرد: امروزه فضای مجازی با وجود تهدیدهایی که دارد اما یکی از بهترین ظرفیت ها برای تبلیغ فرهنگ و دین محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کسانی که دغدغه دین را دارند می توانند با استفاده از فضای مجازی به ترویج آن روی آورند، افزود: متفکران، اصحاب رسانه و کسانی که در فضای مجازی صاحب ایده و نظر هستند می توانند در این فضا به نفع دین تبلیغ کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم شهد شیرین معنویت و لذت عبادت را به مردم برسانیم قطعا به معنویت روی خواهند آورد، گفت: همه باید دست در دست هم دهیم تا از عرصه فضای مجازی در راستای تبلیغ دین و فرهنگ اهل بیت (ع) استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه فراخوان اجلاس سراسری نماز تا اواسط آبان ماه سال جاری ادامه دارد، عنوان کرد: در اولین روزهای فراخوان ۱۰ اثر از استان خراسان جنوبی به دبیرخانه ارسال شده بود که نشان از توجه مردم به دین و نماز است.

حجت الاسلام کمیلی ادامه داد: تعداد ۱۰ نفر از فعالان و ۳۰ دستگاه اجرایی استان که بیشترین رتبه را در اقامه نماز کسب کرده باشند در سومین اجلاس استانی نماز تقدیر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز کشور سه کانال تلگرامی در فضای مجازی جهت تبلیغ دین و فرهنگ نمازخوانی راه اندازی کرده است، گفت: کانال های قرار ۱۷، صدف ویژه بانوان و نیک ویژه نماز کودکان راه اندازی و در حال فعالیت و تولید محتوا است.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری اجرای طرح سفیران صبح در استان، اظهار داشت: بر اساس این طرح اقامه نماز صبح در مساجد تبلیغ و ترویج می شود.

وی ادامه داد: برگزاری ۵۰ گفتمان مطهر در مهر و آبان ماه سال جاری، نشست های دانشجوی و دانش آموزی طرح سلامت معنوی در بیمارستان ها و دوره آموزشی ویژه زوج های جوان از اهم برنامه های ستاد در سال جاری است.

حجت الاسلام کمیلی با بیان اینکه طی یک سال گشذته اقامه ۶۰ نماز صبح در استان احیا شده است، عنوان کرد: در سال جاری نیز احیای نماز صبح در ۱۰ مسجد استان را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۳۰ نماز صبح در سطح استان برگزار می شود، افزود: نماز صبح در شهرستان بیرجند در ۷۰ مسجد، قاین ۵۰ مسجد، سرایان ۱۴ مسجد، فردوس ۲۰ مسجد، طبس ۲۰ مسجد، درمیان ۱۴ مسجد، نهبندان هست مسجد، بشرویه ۱۴ مسجد، خسف ۱۰ و شهرستان سربیشه در پنج مسجد اقامه می شود.