لاوروف: شواهدی دال بر مداخله مسکو در انتخابات آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که هیچ شواهدی دال بر دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال گذشته میلادی در آمریکا وجود ندارد.

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: این واقعیت که پس از گذشته یک سال، افراد بسیاری در این فرایند مداخله داده شده اند، اما تا کنون هیچ شواهدی دال بر دخالت مسکو به دست نیامده است؛ خود گویای این حقیقت است که به روسیه اتهام زده شده است.

سرگئی لاوروف تصریح کرد: جامعه آمریکا به ویژه در حوزه سیاست خارجی بیشتر بر اساس درز اخبار و اطلاعات است و لذا مختومه کردن فرایندهای مورد استفاده در تحقیق و تفحص از آنچه دخالت مسکو در انتخابات آمریکا نامیده می شود غیرممکن است.

لازم به ذکر است، مسکو نیز تا اکنون ادعاهای واشنگتن درباره دخالت این کشور در انتخابات هشتم نوامبر در راستای حمایت از ترامپ را رد کرده است.