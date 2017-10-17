موانع احداث ۴ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق در زنجان برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با مدیران ۴ شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد و درحال ساحت ۴ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در استان زنجان دیدار و گفت و گو کردند.

استاندار زنجان با اشاره به حمایت های دولت و مشارکت بانک صنعت و معدن در احداث این نیروگاه ها، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی ساخت نیروگاه ها تاکید کرد و گفت: با برگزاری جلسات و رفع موانع موجود، پیشرفت کار بصورت مستمر بررسی خواهد شد.

درویش امیری ادامه داد: در راستای بررسی مسائل مالی و اعتباری این ۴ نیروگاه، در طول هفته آینده جلسه دیگری با حضور مدیران بانک صنعت و معدن برگزار خواهد شد.