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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۳

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

توسعه فعالیت های آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

توسعه فعالیت های آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه فعالیت های آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه فعالیت های آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید زمینه نفوذ پذیری آب در منابع زیر زمینی استان فراهم شود و این امر با اجرای پروژه های آبخیز داری و  آبخوانداری محقق می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر به علت افت سطح آب های زیر زمینی در استان چهارمحال و بختیاری شاهد فرونشست زمین هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کاهش بارش ها و برداشت های بی رویه آب موجب فرونشست زمین در برخی نقاط استان شده است.

وی با اشاره به اینکه فرونشست زمین در دشت شهرکرد قابل مشاهده است، اظهار داشت: فرونشست زمین در دشت شهرکرد ۵۶ سانتی متر گزارش شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فرونشست زمین از مهمترین مشکلات خشکسالی در این استان است که باید با آن مقابله کرد.

وی گفت: تقویت منابع زیرزمینی با اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری نقش مهمی در تقویت منابع زیر زمینی در این استان دارد.

کد مطلب 4117105

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