تغییر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب و مطبوعات زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، ابراهیم قاسمی افزود: به دلیل برگزاری همزمان چند نمایشگاه کتاب در کشور، این اداره کل تصمیم گرفت زمان برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان را تغییر دهد تا زمینه حضور پررنگ ناشران کشوری در این نمایشگاه را فراهم کند.

وی ادامه داد: به دلیل برگزاری همزمان نمایشگاه کتاب و مطبوعات در زنجان، طبعا زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیز تغییر می‌کند.

قاسمی تاکید کرد: این دو نمایشگاه تا پایان سال برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می‌شود.

پیش از این قرار بود نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان از ١١ تا ١٧ آبان‌ماه در مصلی زنجان برگزار شود.