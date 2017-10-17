ضرورت تجهیز زمین های کشاورزی اهر به سیستم های نوین آبیاری

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی ظهر امروز سه شنبه در دیدار با اهالی روستاهای دامن آباد، ساری یارقان و ملالار شهرستان اهر گفت: ۸۵ درصد تسهیلات تجهیزات نوین آبیاری را دولت می پردازد و مابقی را خود بهره برداران پرداخت خواهند کرد که امیدواریم کشاورزان منطقه از این تسهیلات برای تجهیز زمین های کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری استفاده کنند تا در آینده با کمبود آب مواجه نشوند.

وی، افزود: با توجه به اینکه بارندگی هایی که در طول سال در شهرستان اهر انجام می شود بدون مهار کردن از منطقه خارج می شود، که اگر برای مهار این بارندگی ها سدهای معیشتی احداث شود بخشی از آب کشاورزان تأمین خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه شهرستان اهر یکی از قطب های تولید محصولات زراعی و باغی است اگر صنایع جانبی نیز احداث شود نقش بسزایی در ایجاد اشتغال خواهد داشت.

عبدالهی، همچنین خواستار به تعلیق انداختن بازپرداخت وام های زلزله سال ۹۱ ارسباران شد و گفت: متأسفانه به علت خشکسالی های اخیر و همچنین رکود بازار، درآمد مردم و به خصوص روستائیان کاهش یافته که لازم است در این زمینه دولت و بانک مرکزی عنایت ویژه ای داشته باشند.

پرداخت تسهیلات کم بهره برای طرح های کوچک اشتغال زا

در این دیدار فرماندار شهرستان اهر نیز، گفت: با توجه به بارش های کم در شهرستان اهر کشت محصولات با ارقام مقاوم و کمتر نیاز به آب از اولویت هاست.

زاهد محمودی، همچنین با اشاره به اینکه اهالی تعدادی از روستاهای شهرستان اهر از لحاظ آب شرب تحت اداره آب و فاضلاب روستایی نیستند افزود: از اهالی این روستاها انتظار داریم با تحت پوشش رفتن در تأمین آب سالم و مناسب و از همه مهم تر برای صرفه جویی در مصرف آب شرب همکاری نمایند.

وی، همچنین از پرداخت تسهیلات کم بهره برای طرح های کوچک اشتغال زا در روستاهای منطقه خبر داد و گفت: اگر در روستاها فقط به احداث راه، آبرسانی و مانند اینها اکتفاء شود و به اشتغال پایدار در روستاها فکری نشود شاهد مهاجرت روستائیان به شهرها خواهیم شد.