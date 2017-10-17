به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس پیش از سفر به مسکو گفت، ما رابطه خوبی با مسکو نداشته ایم.

جانسون گفت: روسیه به طرق مختلف اعلام کرده است که گویا جنگ سرد جدیدی بین ما وجود دارد و هدف ما جلوگیری از بدتر شدن شرایط است.

وی افزود: ما نتوانسته ایم رابطه عادی با روسیه داشته باشیم، اما درک می کنیم که باید گفتگو را ادامه دهیم.

جانسون در مورد توافق هسته ای ایران نیز گفت: برجام باقی می ماند و هدف ما این است که با دوستانمان و چین و روسیه و همچنین با بقیه اروپایی ها برای حفظ این توافق، همکاری کنیم.

جانسون به منظور دیدار با مقامات روسیه، از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه راهی مسکو می شود.