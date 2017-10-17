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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

جانسون: برجام باقی می‌ماند

جانسون: برجام باقی می‌ماند

وزیر امور خارجه انگلیس پیش از سفر به روسیه اعلام کرد که تلاش ما و کشورهای ۵+۱ برای باقی ماندن توافق هسته ای با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس پیش از سفر به مسکو گفت، ما رابطه خوبی با مسکو نداشته ایم.

جانسون گفت: روسیه به طرق مختلف اعلام کرده است که گویا جنگ سرد جدیدی بین ما وجود دارد و هدف ما جلوگیری از بدتر شدن شرایط است.

وی افزود: ما نتوانسته ایم رابطه عادی با روسیه داشته باشیم، اما درک می کنیم که باید گفتگو را ادامه دهیم.

جانسون در مورد توافق هسته ای ایران نیز گفت: برجام باقی می ماند و هدف ما این است که با دوستانمان و چین و روسیه و همچنین با بقیه اروپایی ها برای حفظ این توافق، همکاری کنیم.

جانسون به منظور دیدار با مقامات روسیه، از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه راهی مسکو می شود.

کد مطلب 4117130

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