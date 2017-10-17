ضرورت افزایش آمادگی دستگاه های اجرایی بناب مقابل آسیب های احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر سه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل بناب که در آستانه آغاز هفته پدافند غیرعامل با حضور مدیران دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان و همچنین کارشناسان پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد؛ اظهارکرد: هفته پدافند غیرعامل فرصت مناسبی است تا نسبت به فرهنگ سازی لازم اهتمام کنیم و متأسفانه بحث پدافند غیرعامل تاکنون ناشناخته مانده است.

وی اضافه کرد: کارگروه های مختلف وظیفه دارند نقاط آسیب پذیر را سازماندهی و برای آن راهکار پیدا کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با تأکید بر ضرورت ارتقای میزان آمادگی دستگاه های اجرایی شهرستان درمقابل آسیب های احتمالی تصریح کرد: مهم ترین هدف در هفته پدافند غیرعامل بررسی مشکلات و رسیدگی به مناطق آسیب پذیر منطقه است و هدف دیگر فرهنگ سازی برای آمادگی لازم در برابر آسیب های احتمالی است.

فرج اللهی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان بناب در منطقه ای کم خطر از نظر پدافند غیرعامل قرار دارد؛ گفت: خوشبختانه شهرستان بناب درمنطقه ای از جنوب استان آذربایجان شرقی قرار گرفته که با توجه به موقعیت خاص خود فاقد برخی مخاطرات و آسیب هاست.

وی با اذعان به اینکه آسیب پذیری شهرستان بناب تا حد قابل قبولی پایین آمده است؛ بیان کرد: تاکنون اقدامات مؤثری در بحث پدافند غیرعامل در این شهرستان صورت گرفته و در جلسه اخیر شورای تأمین شهرستان نیز برای افزایش تأثیرگذاری این اقدامات تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان بناب همچنین با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی و شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در مسائل زیست محیطی نیز تاکنون گام های مؤثری برداشته شده است که از جمله آن می توان به کاشت گونه های مناسب درختان در حاشیه دریاچه ارومیه و نیز به فعالیت های انجام شده در بحث فاضلاب اشاره کرد.

فرج اللهی تصریح کرد: برای کاشت گونه های درختان در حاشیه دریاچه ارومیه ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده و این طرح هنوز در حال اجراست.

وی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت فضای سایبری نیز اشاره کرد و گفت: در بحث فضای سایبری شاید خلاء های بزرگی وجود داشته باشد که باید مسئولان ذیربط اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

فرماندار بناب تأکید کرد: لازم است در بحث فضای سایبری مراقبت های ویژه بعمل آید و کاملاً باید هوشیار بود.

فرج اللهی اذعان کرد: در رابطه با پدافند غیرعامل در شهرستان بناب ۱۱ کارگروه مختلف تشکیل شده و لازم است رؤسای این کارگروه ها اقدامات لازم را انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را گزارش کنند.