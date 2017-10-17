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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد:

یکهزار واحددر بافت فرسوده گچساران به مرحله بهره‌برداری رسیده است

یکهزار واحددر بافت فرسوده گچساران به مرحله بهره‌برداری رسیده است

گچساران - مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا کنون یکهزار واحد در بافت فرسوده گچساران به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات بازسازی و نوسازی بافت فرسوده دوگنبدان افزود: همچنین۵۰۰ واحد در مرحله اتمام کار و ۷۰۰ واحد نیز در مرحله اجرای سقف هستند.

وی با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰ واحد در بافت فرسوده گچساران قرار دارد، اظهار داشت: اجرای نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر گچساران به عنوان یک پایلوت در کشور معرفی می‌شود.

فرزانه افزود: با وجود مشکلاتی که در زمینه نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر گچساران وجود داشت، این طرح پیشرفت خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: بازسازی و نوسازی واحدها در بافت فرسوده شهر گچساران با همکاری چند دستگاه در حال اجرا است.

فرزانه با بیان اینکه متقاضیان از وام  چهل میلیون تومانی با بهره پنج درصد برخوردار می شوند، گفت: این وام بازپرداخت چند ساله دارد و همچنین مبلغ شش میلیون تومان تسهیلات نیز به صورت بلاعوض به متقاضیان نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده دوگنبدان  پرداخت می شود.

وی بیان داشت: دیگر هزینه های ساخت این واحدها همچون تخریب، آواربرداری، هرینه انشعابات، مجوز نقشه و پروانه ساخت نیز رایگان است.

فرزانه یادآور شد: اعتبار بازسازی بافت فرسوده شهر گچساران از سوی دولت یکهزار و ۲۰۰ میلیاردریال مصوب شده است.

کد مطلب 4117140

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