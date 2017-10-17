ایجاد خلاقیت درتولید محصولات صنایع دستی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ایجاد تنوع وخلاقیت درتولید محصولات صنایع دستی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت صنایع دستی برای توسعه استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد که از مهمترین ظرفیت های این استان محصولات صنایع دستی است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید در تولید محصولات صنایع دستی خلاقیت مورد توجه قرار گیرد و تولید محصولات مطابق با علاقه مشتری تولید شود.

محصولات دستی در چهارمحال و بختیاری با رویکرد صادرات تولید شوند

وی ادامه داد: این استان دارای رشته های صنایع دستی مختلفی دارد که هر کدام از این رشته ها پتانسیلی ارزشمند برای ایجاد اشتغال به شمار می رود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تولید محصولات دستی با رویکرد صادراتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه صنعتگران صنایع دستی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: افزایش صادرات محصولات صنایع دستی موجب رونق این بخش می شود و اشتغال قابل توجهی ایجاد می کند.

محصولات صنایع دستی چهارمحال و بختیاری معرفی شوند

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید از ظرفیت دانش اموختگان رشته های صنایع دستی در توسعه فعالیت های صنایع دستی در این استان استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت صنعتگران صنایع دستی در این استان ضروری است، ادامه داد: باید محصولات صنایع دستی این استان معرفی شوند.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید از ظرفیت رسانه ها برای معرفی محصولات صنایع دستی این استان بهره گرفت.