به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع باغداران دماوندی حاضر در جشنواره سیب این شهرستان طی سخنانی سیب دماوند را سرآمد همه سیب های تولیدی کشور دانست و گفت: باید با آشنایی بیش از پیش با مسائل کاشت، برداشت و مبارزه با آفات در جهت مبارزه با بیماری های گیاهی و تولید محصولات ارگانیک و سالم گام برداریم.

باغداران به دولتی ها دل نبندند

وی خطاب به باغداران گفت: ما دوست داریم به شما کمک کنیم؛ اما به ما دولتی ها دل نبندید، شما باغداران ۷۰ تا ۸۰ درصد زحمت را می کشید، زحمت مابقی کارها را هم خودتان بکشید، تا خیر و برکت کار را بالا ببرید، این تجربه من است و شانه خالی کردن از وظایف نیست.

وزیر جهاد کشاورزی موفقیت های کشورهای توسعه یافته در کشاورزی را مدیون تعاونی ها دانست و افزود: باید با هم کار کنیم و دستمان را مقابل هیچ کشوری هم دراز نکنیم.

حجتی اضافه کرد: وجود دلالان و سوء استفاده کنندگان در بازار محصولات کشاورزی بسیار جدی است، باید در دماوند با ایجاد زنجیره ها و تشکل های کشاورزی در برابر این سدجویان بایستیم و کشاورزان را امیدوار کنیم، دماوند نیاز به استقرار یک شرکت بازرگانی سیب با حضور تولید کنندگان دارد، تا بتواند محصولات تولیدی این شهرستان را به سایر نقاط صادر کند.

مذاکره برای صادرات سیب دماوند به اوراسیا و روسیه صورت گرفته است

وی ایران را یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده سیب در جهان دانست و گفت: مذاکراتی برای صادرات سیب به کشورهای اوراسیا و نیز روسیه به عنوان مهم ترین وارد کنندگان سیب در جهان صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کمبود سردخانه در دماوند یکی از مشکلاتی است که باغداران با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، باید به سرعت با دریافت مجوز و تسهیلات نسبت به راه اندازی سردخانه در این شهرستان اقدام کرد.

وی خطاب به باغداران و کشاورزان گفت: نگران فروش محصولات خود نباشید، چرا که تعاونی های تولیدی می توانند با در اختیار داشتن غرفه هایی در بازار میوه و تره بار شهرداری محصولات خود را عرضه کنند.