روسیه درخواست ضدایرانی رژیم صهیونیستی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه روسی کامرسانت اعلام کرد که در دیدار روز گذشته «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه با «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس و بحث و بررسی درباره تحولات سوریه، پیرامون مشارکت ایران در مبارزه با تروریست ها در این کشور نیز تبادل نظر گردید.

به گزارش روزنامه کامرسانت، هنگامی که بحث ها به موضوع مناطق کاهش تنش در سوریه با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه رسید؛ روسیه درخواست رژیم صهیونستی را برای پایان مشارکت با ایران در حل مسائل سوریه رد کرد.

لازم به ذکر است، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز گذشته در سفر به سرزمین های اشغالی با لیبرمن درباره تحولات سوریه به رایزنی پرداخته بود.