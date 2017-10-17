امید به افزایش کیفیت نان یزد با تدوین سند«بهبود کیفیت آرد و نان»

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مورکیان امروز در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی غذا اظهار داشت: بحث تغذیه با سایر پیشرفت‌ها، پیشرفت نکرده و این امر سبب شده امروز با مشکلاتی در زمینه چربی‌ها، نمک‌ها و شیرینی‌ها مواجه باشیم.

وی افزود: قندها، چربی‌، نمک و اسیدهای چرب ترانس، بیشترین عوامل تغذیه ای مضر هستند که این عوامل باید سالانه ۱۰ درصد در مواد غذایی مصرفی خانواده ها کاهش یابد.

مورکیان با اشاره به اینکه در حوزه نان با مشکلات بسیاری مواجه هستیم،‌ بیان کرد: امیدواریم با تدوین سند بهبود کیفیت آرد و نان شاهد افزایش کیفیت نان در استان یزد باشیم.

مدیر نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: در مورد سایر مواد غذایی با اصلاح فرمولاسیون آنها قرار شده میزان مصرف مواد مضر کاهش یابد تا سلامت جامعه تضمین شود.

وی، درج برچسب رنگی سلامت را گامی در راستای احقاق حقوق مصرف کننده در زمینه سلامت غذا دانست و گفت: در استان یزد ۱۰۰ درصد تولیدکنندگان موادغذایی مجوز درج این برچسب بر محصولات خود را دریافت کرده اند و این کار با نظارت انجام می شود.

مورکیان، آموزش همگانی را یکی از برنامه های حوزه بهداشت و سلامت دانست و افزود: تا مردم از مضرات برخی مواد غذایی آگاهی نداشته باشند، نمی توان میزان مصرف آنها را کنترل کرد.

وی در مورد شیرینی های سنتی یزد نیز بیان کرد: درصد شیرینی و شکر این شیرینی‌ها بسیار بالا است اما تولید کننده را موظف کرده ایم تا سالانه میزان شکر این محصولات را کم کند.

مورکیان ادامه داد: استان یزد همچنین موفق شد شیرینی هایی با شیرین کننده های گیاهی در استان تولید کند که امیدواریم به رغم گرانتر بودن این شیرین کننده‌ها، این موارد فراگیر شود.

وی تصریح کرد: تا هم امکان در تلاشیم تا مواد غذایی سنتی را نیز زیر پوشش قرار دهیم که از جمله این موارد، نانوایی‌ها و ماست بندی‌ها است زیرا باید ضوابط بهداشتی در آنها کنترل شود.

مورکیان تاکید کرد: زمانی می توانیم بر اجرای این ضوابط نظارت خوب داشته باشیم که مردم نیز خود ناظر باشند و تخلفات را گزارش دهند و خود نیز از مصرف این مواد خودداری کنند.