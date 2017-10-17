اردوغان:اگر اتحادیه اروپا تمایل به عضویت آنکارا ندارد اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور لهستان در «ورشو» اعلام کرد: بهتر است درباره عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا یکدیگر را مشغول نکنیم و اگر تمایلی به عضویت ما ندارید، آن را اعلام کنید.

رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس مشترک خبری با «آندژی دودا» همتای لهستانی خود گفت: اگر اتحادیه اروپا قرار است عضویت ما را قبول نکند، آن را اعلام کند تا یکدیگر را بیش از این مشغول نکنیم. حتی تا این حد نیز تصمیم نمی‌گیرند. ما هم می‌گوییم نخست میدان را رها نمی کنیم، بلکه منتظر تصمیم آن‌ها هستیم.

رجب طیب اردوغان ادامه داد: همکاری ما با لهستان در قالب ناتو بسیار مهم است. این کشور همچنین عضو اتحادیه اروپاست که ما هنوز نتوانسته ایم به عضویت آن در بیاییم. لهستان از ما حمایت می‌کند. درخواست عضویت ترکیه از سال ۱۹۶۳ تاکنون پذیرفته نشده است. پیش از این ۱۵ فصل برای عضویت داشتیم، اما آن را به ۳۵ مورد افزایش دادند تا ترکیه نتواند عضو شود.

وی اضافه کرد: آخرین کمک مالی که از اروپا درباره مهاجران دریافت کردیم حدود ۸۸۵ میلیون یورو بوده است، درحالی‌که قرار بود در مجموع ۶ میلیارد دلار به ما بدهند.

اردوغان ادامه داد: ترکیه در تاریخ خود همواره استقلال لهستان را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است.