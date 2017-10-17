  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی:

اعتبار پروژه بهسازی و احیای خیابان بلادیان ۵۴ میلیارد ریال است

اعتبار پروژه بهسازی و احیای خیابان بلادیان ۵۴ میلیارد ریال است

گچساران- نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد اولیه پروژه بهسازی و احیای خیابان بلادیان ۵۴ میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا اسفندماه به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی اجرای فاز اول پروژه ساماندهی خیابان بلادیان افزود: در چند روز آینده پروژه ساماندهی خیابان بلادیان وارد فاز جدید خود خواهد شد.

وی بیان داشت: زیرساختهای لازم برای شروع عملیات بهسازی و نوسازی این خیابان انجام شده است و اجرای فاز اول بازسازی خیابان باید بدون وقفه انجام شود.

تاجگردون اظهار داشت: در بهسازی این خیابان، تبدیل خیابان شهید بلادیان به پیاده‌رو با معماری ترکیبی اسلامی و ایرانی پیش بینی شده است.

وی افزود: زمان مشخص شده برای اتمام ضلع جنوبی پروژه شش ماه بود و این پروژه بزرگ باید تا قبل از پایان اسفند ماه به اتمام برسد و بعد از بازسازی نیز دستگاههای خدمات رسان حق هیچ گونه کنده کاری را در این خیابان ندارند.

کد مطلب 4117161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها