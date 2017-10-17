اعتبار پروژه بهسازی و احیای خیابان بلادیان ۵۴ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی اجرای فاز اول پروژه ساماندهی خیابان بلادیان افزود: در چند روز آینده پروژه ساماندهی خیابان بلادیان وارد فاز جدید خود خواهد شد.

وی بیان داشت: زیرساختهای لازم برای شروع عملیات بهسازی و نوسازی این خیابان انجام شده است و اجرای فاز اول بازسازی خیابان باید بدون وقفه انجام شود.

تاجگردون اظهار داشت: در بهسازی این خیابان، تبدیل خیابان شهید بلادیان به پیاده‌رو با معماری ترکیبی اسلامی و ایرانی پیش بینی شده است.

وی افزود: زمان مشخص شده برای اتمام ضلع جنوبی پروژه شش ماه بود و این پروژه بزرگ باید تا قبل از پایان اسفند ماه به اتمام برسد و بعد از بازسازی نیز دستگاههای خدمات رسان حق هیچ گونه کنده کاری را در این خیابان ندارند.