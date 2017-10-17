پیروزی نفت تهران مقابل استقلال خوزستان/ ثبت پنجمین باخت تیم ویسی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۵:۴۵ امروز سه شنبه بین دو تیم نفت تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی انجام شد که در این دیدار تیم نفت موفق شد با یک گل میهمان خود استقلال خوزستان را شکست دهد.

تک گل تیم نفت را در این بازی بهترین گلزن این تیم عیسی آل کثیر در دقیقه ۸۰ به ثمر رساند.

شاگردان ویسی در تیم استقلال که روزهای ناکامی را سپری می کنند، در این دیدار هم شکست خوردند تا شرایط آنها بحرانی‌تر شود.

نفت با این برد ۱۲ امتیازی شد و به طور موقت به رده هشتم جدول صعود کرد. استقلال خوزستان هم با ۷ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.