تقویت مبادی ورودی شهر کرمانشاه برای تردد آسان زائران اربعین

رضا الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان کرمانشاه امسال میزبان زائران ابا عبدالله الحسین (ع) است و امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای زائران اربعین باشیم.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در روزهای آتی تعدادی زیادی زوار در مسیر کرمانشاه تردد کنند و از آمادگی کامل برخوردار هستیم.

الماسی افزود: توصیه ما به زائران این است که در شهر کرمانشاه از مسیر کمربندی غربی تردد کنند و پیش بینی ورود تعدادی سواری در داخل شهر نیز انجام شده است.

وی اظهار کرد: برای خدمت رسانی بیشتر و تردد آسان زائران، مبادی ورودی شهر کرمانشاه مانند میدان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع) و میدان آزادگان تقویت می‌شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمانشاه گفت: ۲۰ حسینیه در داخل شهر کرمانشاه برای اقامت زائران آماده شده، نیروهای راهور نیز تقویت شدند و نیروی کمکی نیز پیش بینی شده است.