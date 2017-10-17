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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۲

واکنش وزیر خارجه بحرین به حوادث عراق

واکنش وزیر خارجه بحرین به حوادث عراق

وزیر خارجه بحرین با انتشار توییتی به حوادث عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین به حوادث عراق واکنش نشان داد.

وی در توییتی اعلام کرد: عراق به دوران زیبا و طلائی اش باز نمی گردد مگر از طریق حفظ کیان و تنوعش. عراق با تنوع نژادی، دینی و فرهنگی موفق بوده است و هنگامی که از این موضوع دور شد خسران زیادی داشت. به زمان زیبا و خوب باز نمی گردد مگر با حفظ کیان و تنوع خود.

شایان ذکر است که این روزها عراق با تحولات جدیدی روبرو شده است. در حالی که حضور داعش در عراق در شرف پایان است و فقط مناطق اندکی در غرب این کشور تحت اشغال داعش است اما تنش میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق موضوع جدیدی است که با حرکت نیروهای عراقی و به دست گرفتن کنترل کرکوک و دیگر مناطقی که قبلا نیروهای اقلیم کردستان در آن حاکم بودند وارد فاز جدیدی شده است.

کد مطلب 4117166

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