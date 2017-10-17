بررسی راهکارهای مقابله با تروریسم در شورای امنیت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، در جلسه شورای امنیت روسیه تهدیدهای اصلی تروریستی و مسائل مرتبط با خنثی سازی این تهدیدات بررسی شد.

در این جلسه که به ریاست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برگزار شد، اعلام شد که تهدید اصلی تروریستی که منعکس کننده روند تروریسم مدرن است، شناسایی شد و اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

این شورا همچنین اعلام کرد که درخصوص شناسایی و پیش بینی تهدیدات تروریستی، رویکردهای علمی را در نظر خواهد گرفت.

علاوه بر این تحقیقات کاربردی در زمینه تحلیل تاثیر عوامل داخلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دیگر زمینه ها در گسترش تهدیدهای تروریستی نیز در این جلسه بررسی شد.

گفتنی است که در این جلسه، رئیس شورای روسیه، نخست وزیر این کشور و دگیر مقامات دفاعی و امنیتی کرملین حضور داشتند.