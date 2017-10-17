انتقاد از عدم همکاری بانکها در احیای بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور، در همایش رویداد ملی جستار کیفیت در بازآفرینی شهری گفت: کیفیت زندگی شهری در ایران پائین است و ارتقای زندگی شهروندان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه مسکن و زندگی شهری، یک مقوله فرابخشی بوده و متعلق به یک دستگاه خاصی نیست، ادامه داد: گاهی تئوری از اجرا، در بخش بازآفرینی شهری پیش می افتد و تلفیق این دو، بین تئوری و اجرا را باید در بحث آمایش سرزمین، جستجو کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: ۱۵۰ چالش شهری داریم که در کشورهای توسعه یافته، هر کدام از این چالش ها، راه حل مختص به خود را دارند.

نماینده مردم ازنا و درود افزود: کسانی که می خواهند در بحث بازآفرینی شهری وارد مقوله اجرا شوند، گاهی در بعضی موارد سرمایه گذاران بخش خصوصی را به بازی نمی گیرند و شهرداری ها را وارد جریان نمی کنند؛ در حالی که شرکت عمران و بهسازی شهری ایران باید صرفا تسهیل گری کند تا مردم و بخش خصوصی، در این بخش وارد اجرا شوند.

کیان پور با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در ۲۰ درصد از مساحت شهرها زندگی می کنند، تصریح کرد: وظیفه ما ارتقای زندگی این شهروندان است. بر این اساس، در ستاد ملی بازآفرینی شهری جای بانک مرکزی، بخش خصوصی و شهرداران کلان‌شهرها خالی است و این ستاد باید برنامه نوسازی سالانه ۳۰۰ هزار واحد فرسوده را با جدیت پیگیری کند.

وی گفت: باید در کنار کارهای پژوهشی و علمی که انجام می شود، نتایج این پژوهش ها را به بدنه کار اجرایی ببریم تا در بخش اجرا نیز، فرآیند بازسازی شهری به سرعت بیشتری پیگیری شود. در قانون برنامه ششم آمده که هر سال باید ۲۷۰ محله از بافت فرسوده نوسازی شود؛ این در حالی است که شرکت عمران و بهسازی شهری یا شهرداری ها به تنهایی نمی توانند کاری کنند.

کیان‌پور معتقد است که باید همه دستگاههای اجرایی پای کار باشند شهرداری ها نیز از طریق وزارت کشور مکلف شوند که سیاست احیای بافت های فرسوده و سکونت های غیررسمی را طی یک برنامه منسجم به سرانجام برسانند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانکها پای کار نیستند، چون به آنها تکلیف نشده است، افزود: در صورت ورود بانکها می توانیم برنامه بهسازی را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری تمام ارگانها اجرایی کنیم.