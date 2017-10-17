به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد تنظیم بازار، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک شبکه کارآمد و متناسب با وضعیت عرضه و تقاضا برای محصولات اساسی مانند برنج در سطح کشور، افزود: استفاده از نقش فروشگاههای زنجیره ای برای عرضه محصولات و راه اندازی شرکت های خاص برای پیش فروش محصولاتی مانند برنج از کشاورزان نیز، در تنظیم بازار این گونه کالاها می تواند مؤثر واقع شود.
وی با اشاره به بازارسازیهای به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها ، گفت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم، با روشهای خاصی بازارسازی میکنند که بزرگ نمایی موضع گیریهای سیاسی بینالمللی از جمله این روشهای سودجویانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در زمینه کنترل و نظارت بر افزایش قیمتها، تصریح کرد: این سازمان با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسایل سیاسی در سطح بینالمللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.
شریعتمداری نقش اتاقهای اصناف و سازمان صدا و سیما را در افزایش آگاهی مردم نسبت به ارتباط مسایل سیاسی بین المللی و اقتصاد و بازار تأثیرگذار دانست و گفت: صدا و سیما با ساخت برنامههای محتوایی، در زمینه ساده سازی مسایل و موضوعات روز برای آحاد جامعه بکوشد و اتاقهای اصناف با برگزاری جلسات با رؤسای اتحادیههای صنفی نیز میتواند این وظیفه مهم را انجام دهد.
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