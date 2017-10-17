مشکلات گازرسانی به منطقه صمصامی چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری در نشست بررسی مشکلات گازرسانی به دوآب صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ تأکید کرد: دستورات لازم برای رفع یک هزار و ۷۰۰ متر از مسیر طرح انتقال گاز این منظقه به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیرعامل شرکت گاز استان داده شد.

وی افزود: با گازرسانی به به دوآب صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ تحول بزرگی در منطقه ایجاد می شود.

امیری تصریح کرد: در دولت یازدهم شاخص گازرسانی در چهارمحال و بختیاری از ۸۳.۵ درصد به ۹۴.۵ درصد افزایش یافت.

وی بیان داشت: گازرسانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری و نقاط سخت گذر این استان نقش مهمی در حفاظت از جنگل ها، مراتع طبیعی و محیط زیست ایفا می کند.