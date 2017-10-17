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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری:

مشکلات گازرسانی به منطقه صمصامی چهارمحال و بختیاری بررسی شد

مشکلات گازرسانی به منطقه صمصامی چهارمحال و بختیاری بررسی شد

شهرکرد- سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات گازرسانی به منطقه صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ این استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری در نشست بررسی مشکلات گازرسانی به دوآب صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ تأکید کرد: دستورات لازم برای رفع یک هزار و ۷۰۰ متر از مسیر طرح انتقال گاز این منظقه به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیرعامل شرکت گاز استان داده شد.

وی افزود: با گازرسانی به به دوآب صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ تحول بزرگی در منطقه ایجاد می شود.

امیری تصریح کرد: در دولت یازدهم شاخص گازرسانی در چهارمحال و بختیاری از ۸۳.۵ درصد به ۹۴.۵ درصد افزایش یافت.

وی بیان داشت: گازرسانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری و نقاط سخت گذر این استان نقش مهمی در حفاظت از جنگل ها، مراتع طبیعی و محیط زیست ایفا می کند.

کد مطلب 4117201

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